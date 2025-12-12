پخش زنده
سازه توری سنگگیر که اخیراً در نقاط حادثهخیز محور کندوان نصب شده، با مهار یک سنگ در حال سقوط دیشب، از وقوع حادثه احتمالی برای خودروهای عبوری جلوگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دیشب یک سنگ در حال سقوط از ارتفاعات محور کندوان توسط سازه توری سنگگیر (راک فال) که دو روز پیش در این محور نصب شده بود، مهار شد.
به گفته عوامل حاضر در محل، در صورت عبور این سنگ از سد حفاظتی، احتمال وقوع حادثه برای خودروهای عبوری بسیار بالا بود.
این سازه که هنوز مراحل تکمیل را طی میکند، در نخستین آزمایش عملی خود عملکرد موفقیتآمیزی نشان داد و نقش مؤثری در افزایش ایمنی این محور کوهستانی و پرخطر ایفا کرد.
نصب توریهای سنگگیر در نقاط حادثهخیز کندوان بخشی از پروژههای ایمنسازی این جاده مهم ارتباطی شمال کشور است.