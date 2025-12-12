پخش زنده
امروز: -
وزیر ورزش و جوانان از درخواست ایران برای تغییر رویداد همزمان با مسابقه ایران و مصر در بازی سوم مرحله گروهی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ خبر داد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان درباره اقدامات موردنظر برای منصرف کردن فیفا از برگزاری دیدار ایران و مصر با اهداف حمایت از گروههای جنسی، گفت: اتفاقی که در آن دیدار رخ میدهد ارتباطی با فیفا ندارد و همزمانی دو رویداد است.
وی ادامه داد: این همزمانی بر دیدار ایران و مصر اثری نخواهد داشت، اما در تلاش هستیم که از فیفا بخواهیم مسئولان محلی را راضی کنند که زمان آن رویداد را تغییر دهند تا همزمانی با دیدار ایران و مصر نداشته باشد چرا که هر دو کشور نسبت به این موضوع حساسیت دارند.
دنیامالی درباره احتمال ندادن روادید آمریکا به برخی ملی پوشان فوتبال، گفت: چنین چیزی نیست. اصولا کشورهای میزبان به فدراسیونهای جهانی یا نهادهای بین المللی تعهد میدهند که مقررات را رعایت کنند، البته با توجه به رفتارهایی که آمریکا در سایر موارد داشته است همچنان این نگرانی وجود دارد که چنین اتفاقی رخ بدهد، اما از نظر حرفهای و قوانین بین المللی نباید این امر صورت بگیرد.
وزیر ورزش به حضور جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در رختکن تیم ملی ایران اشاره کرد و افزود: او در این حضور تاکید کرد که اعضای تیم ملی فوتبال ایران مشکلی برای حضور در جام جهانی نخواهند داشت و باید به قولش عمل کند. ضمن اینکه وزارت امور خارجه ما هم پیگیر موضوع هست که مشکلی وجود نداشته باشد.
وی درباره دیدارهای تدارکاتی در نظر گرفته شده برای تیم ملی فوتبال ایران نیز گفت: تا جایی که به بنده گزارش دادهاند؛ در تدارکات سه تا چهار بازی با تیمهای مطرح جهان هستند که پرتغال میتواند یکی از آنها باشد. با این حال باید جلوتر برویم و محدودیتهای فیفا را هم در نظر بگیریم تا ببینیم چه میشود. آنچه مسلم است ما باید بازیهای تدارکاتی خوبی را برای تیم ملی در نظر بگیریم.