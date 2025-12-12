پخش زنده
امروز: -
وزیر صمت از تخصیص اعتبار ۱۰ هزار میلیارد ریالی برای حمایت از صنعت نساجی استان اصفهان خبر داد و بر لزوم ارتقای فناوری در کنار فعالسازی ظرفیتهای معدنی برای افزایش ارزش افزوده تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان : سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر یک روزه خود به شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل در جمع فعالان اقتصادی این دو شهر در اتاق بازرگانی با اشاره به مشکلات پیشروی صادرکنندگان گفت: یکی از موضوعاتی که بسیاری از فعالان بر آن تأکید دارند تعهد ارزی است و ضرورت دارد سازوکار بازگشت ارز بهگونهای تنظیم شود که مانعی برای تجارت و تولید نباشد.
سیدمحمد اتابک وزیر صمت با اشاره به فرسودگی ماشینآلات نساجی و فرش در کاشان افزود:تهدیدهای این صنعت با استفاده از فناوریهای روز از بین میرود.
وی با بیان اینکه کاشان در حوزه نساجی و صنعت فرش جایگاهی برجسته دارد گفت: این منطقه از ظرفیتهای بینظیری برخوردار است و نقش مهمی در زنجیره ارزش نساجی کشور ایفا میکند.
بگفته وزیر صمت فرسودگی ماشینآلات یکی از چالشهای جدی صنعت است و در بخش نساجی و فرش این فرسودگی بیش از سایر حوزهها دیده میشود.
وزیر صمت گفت: صنعت فرش کاشان باید هرچه سریعتر به فناوری روز مجهز شود، زیرا تهدیدهای موجود در صورت ورود تکنولوژیهای جدید از بین میرود و فرصتهای تازهای برای رقابت جهانی ایجاد میشود
اتابک از تخصیص اعتباری ۱۰ هزار میلیارد ریالی برای حمایت از صنعت نساجی استان اصفهان خبر داد و بر لزوم ارتقای فناوری در کنار فعالسازی ظرفیتهای معدنی برای افزایش ارزش افزوده تأکید کرد.
وی گفت: باید با بهروزرسانی فناوریها و استفاده از ماشینآلات پیشرفته، از تهدیدهای پیشروی صنایعی ازجمله فرش جلوگیری کنیم.
اتابک گفت: استان اصفهان در حوزه معادن نیز از وضعیت مناسبی برخوردار است، اما برخی از این معادن هنوز به بهرهبرداری کامل نرسیدهاند و لازم است برنامهریزی دقیقتری برای فعالسازی کامل این ظرفیتها صورت گیرد
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود:استان اصفهان از نظر فعالیت معدنی وضعیت خوبی دارد، اما برای بهرهبرداری کامل از این ظرفیت، نیازمند برنامهریزی دقیق و فعالسازی معادن غیرفعال هستیم.
استاندار اصفهان هم در این نشست با اشاره به اینکه منطقه کاشان بزرگترین قطب تولید فرش ماشینی ایران و دومین قطب در دنیا است، گفت: یکی از مهمترین مطالبات فعالین بخش صنعت کاشان حمایتهای مالی از آنها است و از این رو لازم است تا صنعتگران از تسهیلات بانکی با کارمزد پایین برخوردار شوند.
جمالی نژاد با بیان اینکه کارگروههای رفع موانع تولید باید همت جدی در حل مشکل صنعتگران داشته باشند، گفت: لازم است در بخش صادرات و بازاریابی نیز از صنعتگران و فعالین این بخش بخصوص در صنعت فرش حمایتهای لازم انجام شود.
جمالی نژاد یکی از ملزومات واحدهای صنعتی بخصوص در صنعت فرش را برندسازی دانست و افزود: حضور در نمایشگاههای مختلف داخلی و بین المللی میتواند بازارهای هدف مناسبی را برای فروش محصولات فراهم کند.
وی تسهیل فرآیندهای گمرکی را در افزایش صادرات ثبت رونق تولید مؤثر دانست و گفت: البته در کنار تمام این موضوعات فعالین صنعتی به خصوص دز صنعت بخش باید اهتمام جدی در ورود تکنولوژی به روز دنیا در تولیدات خود و بهبود کیفیت داشته باشند.
استاندار اصفهان با اشاره به لزوم بوروکراسی اداری برای صنعتگران گفت: لازم است پنجره واحد مجوزهای صنعتی ایجاد تا فرآیندهای اداری برای فعالین صنعتی کوتاهتر شود.
وی با بیان اینکه صنعتگران کاشان و استان اصفهان باید با دیگر شهرها و استانهای کشور تعامل داشته باشند، افزود: این مهم باعث ایجاد یک زنجیره یکپارچه و همچنین جذب سرمایه گذاری و در نهایت رونق تولید میشود.