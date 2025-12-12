پخش زنده
تیم ستارگان پاس ساری در دیدار نیمهنهایی لیگ برتر کشتی آزاد مقابل بانک شهر حاضر نشد و با نتیجه ۱۰–۰ دیسکالیفه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در دومین دیدار نیمهنهایی لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور، تیم ستارگان پاس ساری در مقابل بانک شهر حاضر نشد و با نتیجه ۱۰–۰ دیسکالیفه شد.
بر این اساس، دیدار فینال امروز ساعت ۱۷ بین تیم بانک شهر و استقلال جویبار برگزار خواهد شد.
با توجه به دیسکالیفه شدن ستارگان پاس ساری، دیدار ردهبندی برگزار نمیشود و تیم خیبر خرمآباد به عنوان سوم مسابقات معرفی شده است.
تمام وزنهای تیم ستارگان پاس ساری بدون حضور در تشک، بازنده اعلام شدند و بانک شهر بدون کشتی گرفتن به فینال راه یافت.
نتایج دیدار بانک شهر و ستارگان پاس ساری (اسامی تیم بانک شهر در ابتدا آمده است):
بانک شهر ۱۰ – ستارگان پاس ساری صفر
۵۷ کیلوگرم: مهدی ویسی، برنده – علی مومنی (حاضر نشد)
۶۱ کیلوگرم: عباس گادجی ماگمدوف، برنده – محمد خدابخشی (حاضر نشد)
۶۵ کیلوگرم: عبدالمجید کودیف، برنده – محمدمهدی پلنگ وار (حاضر نشد)
۷۰ کیلوگرم: ابراهیم الهی، برنده – آرمین جیدی مهر (حاضر نشد)
۷۴ کیلوگرم: زائوربک سیداکوف، برنده – ابوالفضل بابایی (حاضر نشد)
۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی، برنده – عرفان الهی (حاضر نشد)
۸۶ کیلوگرم: عزت اله اکبری، برنده – محمدحسین نوروزیان (حاضر نشد)
۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی، برنده – سیدرضا هاشمی (حاضر نشد)
۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج، برنده – سید آرین سجادی (حاضر نشد)
۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی، برنده – سید مهدی هاشمی (حاضر نشد)