دکتر الهام حسنی، بانوی دندانپزشک، نمونهای از بانوان متعهد به ایران برای خدمت به هموطنان در جزیره کیش خدمات دندانپزشکی ارائه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر الهام حسنی، موفقیت بسیاری از زنان را حاصل تلاش بیوقفه، پشتکار و توازن بین زندگی شخصی و مسئولیتهای حرفهای می داند.
او با بهرهگیری از تخصص و همراهی خانواده، مسیر حرفهای خود را با تصمیم درست و اخلاق حرفهای پیش برده و امروز الگویی از تعهد و خدمت به جامعه شده است.
گروه همراه او همکاری و پشتیبانی، رضایت و انگیزه خود را از همکاری با دکتر الهام حسنی می دانند و موفقیت او را نتیجه همکاری، پشتکار و نگاه انسانی میدانند.