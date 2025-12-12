پخش زنده
امروز: -
خطیب نماز جمعه تهران با تأکید بر اهمیت خانواده گفت، رعایت عفاف و پاکدامنی پایه استحکام خانواده و مسیر پیشرفت فرد و جامعه و تحقق آرمانهای بزرگ است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد حاجعلیاکبری در خطبههای نماز جمعه تهران با تبریک میلاد فرخنده حضرت زهرا (س)، روز زن و روز مادر اظهار کرد: یاد حضرت زهرا (س) برای جامعه ما و دوستداران آن حضرت الهامبخش ارزشهای والای انسانی است.
وی ادامه داد: در کنار فضیلتهای فاطمی، موضوع حیاتی اصالت خانواده و نقش همسری و مادری و نقشآفرینی خانواده در تحقق آرمانهای بزرگ الهی اهمیت ویژهای دارد. وقتی به حضرت زهرا (س) که محور خاندان پیامبر (ص) است نگاه میکنیم، مسئله خانواده حرف اول را میزند.
خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: خانواده یک موضوع عادی نیست، بلکه حیاتی است. آنچه باعث قوام و قوت خانواده و حرکت جامعه به سوی آرمانهای بزرگ میشود، زیست عفیفانه است که مبنای پیشرفت فرد و جامعه است.
وی افزود: خانواده یک نهاد فطری و سلول اصلی جامعه است و مهمترین شرط استحکام آن، رعایت عفت و پاکدامنی است. عفت اعتماد، وفاداری و حفظ مودت در خانواده و نسل سالم را تضمین میکند. شیطان با ترویج بیعفتی و هرزگی درصدد آسیب به مهمترین سلول جامعه انسانی یعنی خانواده است. گسترش بیعفتی باعث کاهش ازدواج، افزایش طلاق و کاهش فرزندآوری میشود.
عفاف و محیط سالم، کلید ازدواج عاقلانه جوانان است
حجتالاسلام حاجعلیاکبری در خطبههای نماز جمعه تهران گفت: میل به ازدواج در پرتو محیطی سرشار از عفت، از یک نیاز صرف غریزی به یک فطرت خواهان کمال تبدیل میشود و افق روشنی پیش روی جوانان قرار میدهد.
وی افزود: اگر جامعه گرفتار هیجانات کاذب باشد و مناسبات بر اساس عفاف تنظیم نشده باشد، انتخاب برای ازدواج آرام و عاقلانه نخواهد بود و تحت تأثیر هیجانات جنسی صورت میگیرد.
خطیب نماز جمعه تصریح کرد: وقتی هرزگی در جامعه گسترش یابد، تمایل به ازدواج کاهش مییابد، زیرا نیازهای طبیعی و فطری جوانان در روابط آزاد و نامناسب پاسخ داده میشود و دیگر نیازی به تعهد و ازدواج باقی نمیماند. در چنین شرایطی اگر افراد به ازدواج روی آورند، انتخابشان از سر هیجانات خواهد بود، نه عقلانیت.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: تا قبل از ازدواج، همه افراد باید با روابط پاکیزه و مراقبت از خویشتن، از حریم ایمان و عفت اجتماعی محافظت کنند. در کنار این، حاکمیت اسلامی و جامعه وظیفه دارند زمینه ازدواج جوانان را فراهم و تسهیل کنند تا این امر الهی در سن مناسب انجام شود.
عفت، زیرساخت امنیت و استحکام خانواده است
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری، امنیت در خانواده را یکی از اصلیترین دستاوردهای زیست عفیفانه دانست و گفت: وقتی خانواده شکل میگیرد، رعایت عفت و پاکدامنی در محیط خانواده باعث تثبیت و تحکیم آن و ایجاد محیطی امن میشود.
وی افزود: اگر عفت آسیب ببیند، چه در محیط اجتماعی و چه میان زن و شوهر، امنیت خانواده نیز آسیب میبیند و آن عشق مقدس از میان خواهد رفت. رعایت عفاف بهعنوان زیرساخت تحکیم خانواده و حفاظت از مودت میان زن و شوهر اهمیت دارد.
خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: زن و شوهر همانند لباس یکدیگر هستند و در برابر تهدیدات شیاطین از هم محافظت میکنند. در محیطهایی که عفت از بین رفته، خانواده نیز متزلزل میشود.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری با اشاره به افزایش آمار طلاق در جامعه اظهار کرد: متأسفانه نفوذ ویروس خطرناک بیعفتی در جامعه موجب رشد طلاق شده است. بررسیها نشان میدهد اصلیترین علت این افزایش، رعایت نکردن زیست عفیفانه است.
خانواده، تقوا و هوشیاری ابزار مقابله با جنگ نرم دشمن
امام جمعه موقت تهران در خطبههای نماز جمعه تهران گفت: از این پس باید به مسئله شکوفایی و تعالی خانواده نیز توجه کنیم. زیست عفیفانه نه تنها در تثبیت خانواده نقشآفرین است، بلکه در رشد و تعالی آن نیز اثرگذار است.
وی افزود: با رعایت ضوابط الهی، جامعه ما میتواند در برابر ترویج بیعفتی و بیحیایی صفآرایی کند و از اساسیترین رکن جامعه یعنی خانواده محافظت نماید.
جنگ اصلی امروز «جنگ شناختی و ادراکی» است
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری در ادامه خطبههای نمازجمعه این هفته تهران با اشاره به آموزههای قرآنی درباره تقوا، گفت: انسان مؤمن باید همواره مراقب وسوسههای شیاطین باشد؛ چه در زندگی فردی، چه در روابط خانوادگی و چه در عرصه اجتماعی.
وی تأکید کرد: تقوا، حسگر درونی انسان را بیدار و هوشیار نگه میدارد و به محض مشاهده طائف شیطان، فرد متقی به بصیرت میرسد و راه انحراف را تشخیص میدهد.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری حضور در نمازجمعه را نعمتی الهی دانست و گفت: همزمان با نماز زمینی، در آسمان نیز به امامت جبرئیل صفوفی از فرشتگان تشکیل میشود و برای نمازگزاران دعا میکنند.
امام جمعه موقت تهران همچنین با اشاره به بارشهای اخیر، این نعمت را نشانهای از رحمت الهی و متناسب با ایام ولادت حضرت زهرا برشمرد و از مردم خواست شکر عملی این نعمت را با صرفهجویی و پرهیز از اسراف نشان دهند.
خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود به محفل دیدار مداحان با رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: رهنمودهای فاطمی رهبر حکیم انقلاب، تصویری روشن از صفآرایی «جبهه شیطان» در برابر جبهه الهی ارائه داد.
وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب گفت: رهبر معظم انقلاب هم فرمودند که پرسش درباره احتمال جنگ نباید جامعه را دچار اضطراب کند، زیرا دشمنان جمهوری اسلامی در نبرد ۱۲ روزه اخیر ضربه سختی خوردهاند و توان رویارویی مستقیم ندارند.
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری افزود: رهبر انقلاب هشدار دادند که جنگ اصلی امروز «جنگ سخت» نیست، بلکه «جنگ شناختی و ادراکی» است؛ میدان اصلی نبردی که آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی دولتهای اروپایی با تمام ظرفیت در آن فعال هستند.
وی گفت: این جبهه دو هدف را دنبال میکند؛ در کوتاهمدت ایجاد آشوب ذهنی در جامعه ایران و در بلندمدت استحاله هویتی و تغییر مبانی فکری ملت.
خطیب نماز جمعه تهران خطاب به نمازگزاران تأکید کرد: شناخت این میدان و هوشیاری در برابر تحرکات جنگ نرم، وظیفه امروز جامعه مؤمن و انقلابی است؛ چون صفبندی جبهه شیطان با شدت ادامه دارد و فقط تقوا و بصیرت میتواند جامعه را در برابر این نبرد ادراکی مصون نگه دارد.