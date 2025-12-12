پخش زنده
استاندار خوزستان در سفر به شهرستان لالی و حضور در شورای اداری این شهرستان گفت: تکمیل جاده مواصلاتی لالی به الیگودرز پیگیری می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده پس از پایان نشست شورای اداری شهرستان لالی، دستور داد تا شهروندانی که برای ملاقات با وی پشت در فرمانداری منتظر بودند، وارد فرمانداری شوند. استاندار خوزستان در این دیدار مردمی به مسائل مختلفی که از سوی اهالی لالی مطرح شد، گوش فرا داد.
موالیزاده در پاسخ به درخواستهای مردم تأکید کرد: موضوع انتقال آب از دریاچه سد گتوند به شهرستان لالی و همچنین اشتغال جوانان این شهرستان در مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان از اولویتهای کاری استان است.
وی در ادامه افزود: تکمیل جاده مواصلاتی لالی به الیگودرز و همچنین بررسی ضرورت احداث پتروپالایشگاه در این شهرستان با جدیت پیگیری خواهد شد.
موالی زاده با اشاره به دیگر مشکلات مطرحشده بیان داشت: صدور اسناد برای واحدهای مسکونی فاقد سند و ترمیم سریع خسارتهای ناشی از بارندگیهای اخیر نیز در دستور کار قرار دارد.
استاندار خوزستان در خاتمه خاطرنشان کرد: بهصورت جداگانه با مدیران کل دستگاههای ذیربط تماس خواهم گرفت و پیگیری این موارد تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد یافت.
گفتنی است در این جمع تعدادی از شهروندان مالباخته در معاملات خودرویی نیز از استاندار و مسئولان مربوطه خواستار پیگیری و بازگرداندن اموال خود که در معاملات شخصی با چند دلال خودرو از دست دادند شدند.