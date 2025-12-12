پخش زنده
زهرا شیرکوند گفت: مجموعه کتابهای سه جلدی «از ایرانمان دفاع میکنیم» با تمرکز بر گذشته و شرایط کنونی کشورمان ایران طراحی شدهاند. دانشآموزان در این کتابها علاوه بر یادگیری وقایع تاریخی درکی از موقعیت کنونی کشور در منطقه نیز به دست میآورند.
زهرا شیرکوند معلم برگزیده جشنواره بین المللی الفتا در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت؛ مجموعه کتابهای «از ایرانمان دفاع میکنیم» با هدف ارائه شناخت دقیق و بهروز از موقعیت ایران در منطقه، تهدیدهای جاری و تاریخ دفاع کشور تدوین شده است. یکی از نکات کلیدی این کتابها، نقش معلم به عنوان تسهیلگر است. هر درس میتواند با همکاری چند معلم از رشتههای مختلف مانند تاریخ، دینی و علوم اجتماعی تدریس شود تا چالشهای ذهنی دانشآموزان پاسخ داده شود و آموزش موثرتر باشد.
وی افزود: پیوستهای پویا و کیو آر کدها از دیگر نقاط قوت این کتابها هستند. این پیوستها شامل زندگی شهدا، مستندهای فناوری، معرفی قهرمانان ملی و دستاوردهای دفاعی است که معلم باید دانشآموزان را به مشاهده و یادگیری آنها تشویق کند. همچنین تاکید شده که این پیوستها سالانه بهروزرسانی شوند تا دانشآموزان با تحولات جدید کشور و جهان آشنا شوند.
خانم شیرکوند گفت: کتابها با توجه به سن دانشآموزان در چهار جلد طراحی شده و وقایع تاریخی مانند جنگ چالدران، جنگ تحمیلی و جنگهای اخیر را با زبانی قابل فهم و تحلیلی مرور میکنند. مقایسه این وقایع با توجه به علم و فناوری موجود در هر دوره به دانشآموزان نشان میدهد که آمادگی و قدرت دفاعی چگونه تعیینکننده موفقیت یا شکست بوده است.
وی افزود: یکی دیگر از ویژگیهای مهم کتابها، ترکیب آموزش نظری با فعالیتهای عملی و بازدیدهای میدانی است. بازدیدها به دانشآموزان کمک میکند تا وقایع اخیر و دستاوردهای دفاعی را از نزدیک مشاهده کنند و درک بهتری از تاریخ و امنیت کشور پیدا کنند.
خانم شیرکوند گفت: کتابهای «از ایرانمان دفاع میکنیم» نه تنها تاریخ و وقایع را به دانشآموزان آموزش میدهند، بلکه مهارت تحلیل، تفکر انتقادی و آمادگی در برابر جنگهای ترکیبی را نیز پرورش میدهند تا نسل آینده بتواند با آگاهی، قدرت تصمیمگیری و امید به آینده در برابر تهدیدها و چالشهای داخلی و خارجی ایستادگی کند.
مجموعه سه جلدی «ایرانمان دفاع میکنیم» که به موضوع جنگ ۱۲ روزه میپردازند، از ابتدای آبان به عنوان محتوای مکمل برنامه درسی در تمامی مدارس تدریس میشود.