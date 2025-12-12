امواج ناپایدار، امروز و فردا نیز جو استان کرمانشاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، و بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، ابرناکی آسمان و وقوع بارش در بعضی ساعات برای سطح استان از پدیده‌های این امواج ناپایدار است.

بارش که فردا (شنبه) نمود بیشتری دارد؛ افزون بر ارتفاعات و نواحی کوهستانی، در مناطق سردسیر نیز ممکن است به شکل رگبار برف مشاهده شود.

به دنبال این وضعیت، از روز یکشنبه تا روز سه شنبه با کاهش ناپایداری، اگر بارشی در سطح استان مشاهده شود؛ خفیف و پراکنده است.

متوسط دمای هوا تا اواسط هفته آینده در اغلب نقاط تغییرات زیادی نخواهد داشت.