به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان: همزمان با میلاد نورانی حضرت صدیقه‌ی طاهره (س) جشن مادرانه‌ها با حضور بانوان جرقویه و میزبانی از مادران، همسران و دختران شهدای شهرستان در محل سالن اجتماعات شهرداری محمد آباد برگزار شد.

سرهنگ پاسدار سیدمهدی فاطمی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج جرقویه گفت: سخنرانی، مولودی خوانی، گروه سرود، اجرای برنامه‌های شاد و مسابقه و در پایان تقدیر و تجلیل از مادران و همسران شهدا از بخش‌های مختلف این جشن فاطمی و زینبی بود.