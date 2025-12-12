رئیس اداره امور عشایر لالی گفت: ۷۰ کیلومتر از مسیر‌های عشایری این شهرستان نیاز به اصلاح و بازگشایی دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داود فولادی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مناطق عشایری اظهار کرد: ۴ دستگاه لودر در ۴ محور اصلی از راه‌های عشایری استقرار می‌یابند تا عملیات بازگشایی و ریزش‌برداری آنها طی یک هفته آینده انجام شود.

وی افزود: شهرستان لالی در بارندگی دو روز اخیر با بارشی بالای ۱۰۰ میلیمتری بیشترین میزان بارش را در تمام مناطق استان به خود اختصاص داده است.

شورای اداری شهرستان لالی، شامگاه پنجشنبه ۲۰ آذرماه، با حضور سید محمدرضا موالی زاده استاندار خوزستان در فرمانداری این شهرستان برگزار شد که در این نشست بر لزوم انجام اقدامات فوری برای ساماندهی خسارت‌های ناشی از بارش‌های اخیر و آماده‌باش کامل برای بارندگی‌های پیش‌رو تأکید شد.