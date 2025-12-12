به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بیرجند گفت: در اولین دوره از مسابقات قرآن کریم چلچراغ دو هزار و ۴۱۲ نفر بسیجی از ۱۸ حوزه مقاومت در تمامی رده‌های سنی ثبت نام کردند.

طالبی افزود: از این تعداد هزار و ۱۸۰ نفر به مرحله دوم راه یافتند که در مسابقات ناحیه‌ای و شهرستانی رقابت کردند.

وی با بیان اینکه مسابقات از سطح حوزه‌های مقاومت تا مرحله شهرستان برگزار شده است، گفت: مسابقات چلچراغ در دو بخش خواهران و برادران بسیجی اهل تشیع و اهل تسنن برگزار شد که ۱۱۰ نفر برگزیده نهایی شهرستان معرفی شدند.

به گفته طالبی این مسابقات در بخش‌های ترتیل، حفظ و مفاهیم برگزار شد.