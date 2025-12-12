رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تخصیص شناسه حقوقی به دفاتر اسناد رسمی خبر داد و بر ضرورت ایجاد مجمع مشورتی برای رفع چالش‌های صنفی و اجرای قانون الزام تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن بابایی در دیدار با جمعی از اعضای هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان و یزد با اشاره به حل شدن بخش عمده چالش‌های اداری و فنی سردفتران با صدور شناسه حقوقی گفت: در پایگاه اشخاص حقوقی، دفاتر اسناد رسمی دارای شناسه حقوقی می‌شوند که این موضوع موجب شفافیت مالیاتی، رفع مشکلات ابلاغیه‌های قضایی و تسهیل در تشخیص وضعیت حضور و عدم حضور سردفتران خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات سازمان در مسیر ارتقای خدمات افزود: سامانه جامع سردفتران اسناد رسمی نیز راه‌اندازی و پایلوت شده است. در این سامانه دفاتر با استفاده از شناسه اختصاصی می‌توانند با هر مرجع مرتبط مکاتبه کنند و خدمت دهی با سهولت و دقت بیشتری انجام می‌شود.

در ادامه، اعضای هیئت‌مدیره به بیان مسائل صنفی و دغدغه‌های موجود پرداختند. محور‌های مطرح‌شده شامل ضرورت آموزش و بازآموزی اعضا، ساختارسازی در هیئت‌مدیره، موضوعات مربوط به امور دارایی و مالیات، روند ابلاغ‌های قضایی، برنامه‌ریزی برای دوره‌های آموزشی سردفتران، رفع مشکلات دفاتر در استان‌ها به‌ویژه در حوزه گواهی مالیاتی، کاربری‌ها و همچنین ساماندهی جابه‌جایی محل خدمت سران دفاتر بود.

بابایی رئیس سازمان ثبت پیشنهاد تشکیل «مجمع مشورتی» متشکل از سران دفاتر و اعضای هیئت‌مدیره کانون سردفتران را مطرح کرد؛ مجمعی که با هدف پیشبرد اجرای قانون الزام، پیگیری مستمر مسائل دفاتر اسناد رسمی و ایجاد هماهنگی ساختاری میان دفاتر، کانون و نهایتا سازمان ثبت فعالیت خواهد کرد.

به‌موجب این پیشنهاد، مقرر شد این مجمع هر هفته جلساتی منظم برگزار کند تا روند رسیدگی به چالش‌ها و اجرای الزامات قانونی با سرعت و انسجام بیشتری دنبال شود.