فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم گفت: محیط بانان در جریان گشت و پایش تالاب شکار ممنوع مره، پس از مشاهده یک شکارچی متخلف، بلافاصله برای دستگیری وی اقدام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدرضا عابدی مقدم با بیان اینکه خوشبختانه این متخلف زیست محیطی پیش از شروع به شکار دستگیر شد، افزود: از این شکارچی غیربومی، یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: بر اساس قوانین و ضوابط، هرگونه شکار و صید جانوران وحشی، در مناطق تحت مدیریت و غیر آن ممنوع می‌باشد و با متخلفان قاطعانه برخورد می‌شود.