معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خوزستان از نجات جان ۲ نفر گرفتار در سیلاب و تداوم عملیات جست‌وجو برای یافتن یک مفقودی در محدوده پل بتوند به روستای بتوند مسجدسلیمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیرعباس نجفی با اشاره به نجات جان ۲ نفر گرفتار در سیلاب و تداوم عملیات جست‌و‌جو برای یافتن یک مفقودی در محدوده پل بتوند به روستای بتوند شهرستان مسجدسلیمان، اظهار داشت: شامگاه پنجشنبه گزارشی مبنی بر گرفتار شدن سه نفر در جریان سیلاب در حاشیه رودخانه و محدوده پل بتوند به روستای بتوند به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، سه تیم عملیاتی تخصصی از پایگاه‌های عنبر، ۲ راهی لالی و شعبه مسجدسلیمان، مجهز به خودرو‌های ست نجات، آمبولانس و خودروی پشتیبانی، به محل حادثه اعزام شدند.

نجفی ادامه داد: با تلاش نجاتگران، ۲ فرد گرفتار نجات یافته و اقدامات اولیه امدادی برای آنان انجام شد. عملیات جست‌و‌جو برای یافتن فرد سوم که در جریان آب به سمت پایین‌دست رفته، در حال انجام است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خوزستان با اشاره به دشواری‌های عملیاتی در منطقه تصریح کرد: به دلیل افزایش دبی آب، تاریکی هوا و محدودیت‌های دسترسی، تیم‌ها با رعایت اصول ایمنی و بر اساس پروتکل‌های تخصصی عملیات سیلاب، در حال جست‌وجوی دقیق منطقه هستند.

وی می‌گوید: عملیات جست‌و‌جو تا یافتن فرد مفقود بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

سامانه بارشی از اواسط هفته جاری در خوزستان فعال شد و اداره کل هواشناسی خوزستان پیش از این نسبت به جاری شدن سیلاب هشدار صادر کرده بود.

روستای بتوند از توابع شهرستان مسجدسلیمان در شمال‌شرقی خوزستان قرار دارد و در ناحیه‌ای کوهستانی و نزدیک به بستر رودخانه واقع شده است.

مسجدسلیمان از شهر‌های قدیمی و نفت‌خیز خوزستان به شمار می‌رود و در میان رشته‌کوه‌های زاگرس واقع شده است. فاصله مسجدسلیمان تا اهواز، مرکز استان، حدود ۱۴۰ کیلومتر است.