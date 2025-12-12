پخش زنده
یک مادر آرانوبیدگلی با کمک خادمیاران رضوی از زندان کاشان آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان : دبیر کانونهای خدمت رضوی آرانوبیدگل گفت:این مادر جوان از اردیبهشت امسال به علت بدهی مالی بیش از ۱۵ میلیارد ریال در زندان بود و پیگیریهای یکماهه خادمیاران برای جلب رضایت شاکی نتیجه داد.
عباس آذرباد افزود: گذشت بیش از ۱۰ میلیارد ریالی شاکی، کمک بلاعوض چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریالی ستاد دیه کاشان و پرداخت ۳۰۰ میلیون ریالی خادمیاران رضوی در آرانوبیدگل، زمینه آزادی این زندانی را فراهم کرد.
به گفته وی این بانوی آرانوبیدگلی دوازدهمین زندانی آزادشده با مشارکت خادمیاران و خیران شهرستان است.