مرحله نهایی بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور جام یادگار امام (ره) از امروز در سالن شهدای هفتم تیر تهران در حال برگزاری است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی آزاد، تیم استقلال جویبار با نتیجه ۷ بر ۳ تیم خیبر خرم آباد را شکست داد و نخستین فینالیست مسابقات شد.
نتایج این دیدار به شرح زیر است (اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده است):
استقلال جویبار ۷ - خیبر خرم آباد ۳
۵۷ کیلوگرم: احمد ادریسوف (برنده) – بدون حریف
۶۱ کیلوگرم: علی قلی زادگان ۱۰ – مهدی حسین زاده صفر
۶۵ کیلوگرم: شامیل ممدوف ۹ – پویا کاکویی ۸
۷۰ کیلوگرم: علی اکبر فضلی ۴ – سجاد پیردایه ۱
۷۴ کیلوگرم: محمدرضا باقری ۲ – علی کرم پور ۵
۷۹ کیلوگرم: سبحان رحمانی ۵ – محمدمهدی ممیوند ۷
۸۶ کیلوگرم: ابراگیم کادیف ۳ – ابوالفضل شمسی پور صفر
۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور ۳ – امیرحسین خاک پا
۹۷ کیلوگرم: حسن یزدانی ۱۰ - ابوالفضل بابالو صفر
۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا صحرایی (حاضر نشد) – ابوالفضل محمدنژاد (برنده)