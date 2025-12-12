به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی آزاد، تیم استقلال جویبار با نتیجه ۷ بر ۳ تیم خیبر خرم آباد را شکست داد و نخستین فینالیست مسابقات شد.

نتایج این دیدار به شرح زیر است (اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده است):

استقلال جویبار ۷ - خیبر خرم آباد ۳

۵۷ کیلوگرم: احمد ادریسوف (برنده) – بدون حریف

۶۱ کیلوگرم: علی قلی زادگان ۱۰ – مهدی حسین زاده صفر

۶۵ کیلوگرم: شامیل ممدوف ۹ – پویا کاکویی ۸

۷۰ کیلوگرم: علی اکبر فضلی ۴ – سجاد پیردایه ۱

۷۴ کیلوگرم: محمدرضا باقری ۲ – علی کرم پور ۵

۷۹ کیلوگرم: سبحان رحمانی ۵ – محمدمهدی ممیوند ۷

۸۶ کیلوگرم: ابراگیم کادیف ۳ – ابوالفضل شمسی پور صفر

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور ۳ – امیرحسین خاک پا

۹۷ کیلوگرم: حسن یزدانی ۱۰ - ابوالفضل بابالو صفر

۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا صحرایی (حاضر نشد) – ابوالفضل محمدنژاد (برنده)