به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛خانم زیبا محمدی، خبرنگار خبرگزاری در حوزه جوانی جمعیت، در پنجمین کنگره ملی زنان تاثیر گذار آذربایجان غربی با عنوان رویداد روشنای مهر پس از داوری به عنوان بانوی تاثیر گذار انتخاب و توسط استاندار آذربایجان غربی، نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین استان، تجلیل شد.

گفتنی است این کنگره و رویداد توسط دفتر امور بانوان استانداری آذربایجان غربی برگزار شد و در طی آن از ۱۸۰ بانوی تاثیرگذار و نخبه استان در حوزه‌های مختلف تجلیل شد