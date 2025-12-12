قهرمانی تیم گلبال نابینایان بوکان در مسابقات چهارجانبه
به مناسبت گرامیداشت روز جهانی معلولین یک دوره مسابقات چهارجانبه گلبال با حضور تیمهای هیئت ورزشی نابینایان بوکان، سقز، بانه و تیم نابینایان جانبازان سقز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛در این رقابتها، تیم گلبال نابینایان شهرستان بوکان با عملکردی درخشان و شکست تمامی حریفان خود، با اقتدار مقام قهرمانی را از آنِ خود کرد.
رئیس هیئت ورزش نابینایان و کمبینایان شهرستان بوکان گفت: اعضای تیم گلبال بوکان شامل مربی: محمد رسولیپناه و بازیکنان: سلیمان اویسی، جلال محمدپور، سروش سلیمی و آلان شریفیان بودند.
هادی لگزی ضمن تبریک این موفقیت به مربی و اعضای تیم، از حمایتهای ارزشمند اداره ورزش و جوانان و اداره بهزیستی شهرستان بوکان قدردانی کرد.