سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت:واژگونی اتوبوس در محور سرچم - اردبیل ۲۳ مصدوم برجای گذاشت و مصدومان به بیمارستان های میانه و زنجان انتقال داده شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی ، شادی نیا گفت: ساعت ۲:۲۰ دقیقه بامداد امروز طی تماس مردمی با مرکز ۱۱۵ استان آذربایجان شرقی مبنی بر واژگونی اتوبوس و مصدومیت سرنشینان آن سریعا نیرو‌های فوریت‌های پزشکی اقکند و میانه به محل اعزام شدند.

وی گفت:با توجه به مصدومیت اکثر سرنشین‌های اتوبوس و کثرت آن آمبولانس‌های پایگاه اقکند، شهری یک و دو میانه، قافلانکوه و دادلو به محل اعزام شدند. همچنین نیرو‌های هلال احمر دادلو اقکند و قافلانکوه نیز به محل اعزام شدند.

شادی نیا گفت:همچنین همکاران فوریت‌های پزشکی زنجان نیز با دو دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی گفت:در این حادثه تعداد هفت مصدوم بعد از انجام اقدامات اولیه توسط فوریت‌های پزشکی زنجان با اتوبوس آمبولانس به بیمارستان زنجان انتقال یافتند و تعداد ۸ مصدوم نیز به بیمارستان برکت امام توسط فوریت‌های پزشکی قافلانکوه و دادلو شهری یک انتقال یافتند.

شادی نیا گفت:پایگاه شهری دو میانه و نیرو‌های امدادی هلال احمر میانه و زنجان نیز تعداد هشت مصدوم را به بیمارستان خاتم میانه انتقال دادند.

وی گفت:با پیگیری‌های لازم حال مصدومین مساعد گزارش شده است اما حال یکی از مصدومان منتقل‌شده به بیمارستان برکت امام میانه همچنان وخیم است.