به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ این رویداد هنری و معنوی که ترکیبی از هنر، تئاتر و موسیقی بود، توسط موسسه بوسنیایی "مادر و کودک" در سالن اسکندریه شهر سارایوو ترتیب یافت و توجه گسترده مخاطبان را به خود جلب کرد.

برنامه در قالب داستان‌پردازی دربارهٔ زندگی و پیام‌های حضرت فاطمه (س) برگزار شد و هدف آن تقویت ارزش‌های خانوادگی و اجتماعی، به‌ویژه نقش زنان در جامعه اعلام شد.

در این مراسم که همزمان با سالگرد ولادت حضرت زهرا (س) برگزار شد، حضور فعال اقشار مختلف مردم از جمله جوانان، خانواده‌ها و علاقه‌مندان به هنر و معنویت به چشم می‌خورد. برگزارکنندگان هدف از این گردهمایی را نشان‌دادن الگو‌های ارزشمند برای نسل‌های نوین و بازتاب اهمیت نقش زنان، از جمله همسران شهدا در شکل‌دهی به فرهنگ و هویت جامعه برشمردند.

این افراد به‌ویژه تاکید کردند که مبارزه و ایثار زنان در طول تاریخ باید همیشه در یاد‌ها بماند و از آن الهام گرفته شود.

برنامه «زن در آینه معنویت» با بهره‌گیری از عناصر هنری متنوع نظیر اجرا‌های موسیقایی، صحنه‌های نمایشی و روایت‌های تصویری تلاش کرد تا پیوند میان هنر و مفاهیم عمیق انسانی را برجسته سازد. سازندگان این پروژه فرهنگی بر این باور بودند که ایجاد چنین فضا‌هایی می‌تواند به ارتقای درک عمومی از ارزش‌های متعالی انسانی کمک کند و مخاطب را به تفکر و تعمق در ارزش‌های اخلاقی و معنوی فرا بخواند.

حضور گسترده تماشاگران و بازخورد مثبت آنها نشان داد که این نوع رویداد‌ها توانایی به‌وجود آوردن پویایی فرهنگی و گفت‌و‌گو‌های سازنده در جامعه را دارند، به‌ویژه در دوره‌هایی که نیاز به تأمل درباره ارزش‌هایی، چون خانواده، همبستگی و معنویت بیشتر احساس می‌شود.