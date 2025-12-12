به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی آزاد، تیم استقلال جویبار با نتیجه ۷ بر ۳ تیم خیبر خرم آباد را شکست داد و نخستین فینالیست مسابقات شد.

در دومین دیدار، تیم ستارگان پاس ساری مقابل تیم بانک شهر حاضر نشد و ۱۰ بر صفر بازنده شد، تا دیدار نهایی این مسابقات ساعت ۱۷ امروز بین تیم‌های بانک شهر و استقلال جویبار برگزار شود.

با توجه به دیسکالیفه شدن تیم ستارگان پاس ساری، دیدار رده بندی برگزار نخواهد شد و تیم خیبر خرم آباد سوم شد.

نتایج دیدار بانک شهر و ستارگان پاس ساری (اسامی تیم بانک شهر در ابتدا آمده است):

بانک شهر ۱۰ – ستارگان پاس ساری صفر

۵۷ کیلوگرم: مهدی ویسی، برنده – علی مومنی (حاضر نشد)

۶۱ کیلوگرم: عباس گادجی ماگمدوف، برنده – محمد خدابخشی (حاضر نشد)

۶۵ کیلوگرم: عبدالمجید کودیف، برنده – محمدمهدی پلنگ وار (حاضر نشد)

۷۰ کیلوگرم: ابراهیم الهی، برنده – آرمین جیدی مهر (حاضر نشد)

۷۴ کیلوگرم: زائوربک سیداکوف، برنده – ابوالفضل بابایی (حاضر نشد)

۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی، برنده – عرفان الهی (حاضر نشد)

۸۶ کیلوگرم: عزت اله اکبری، برنده – محمدحسین نوروزیان (حاضر نشد)

۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی، برنده – سیدرضا هاشمی (حاضر نشد)

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج، برنده – سید آرین سجادی (حاضر نشد)

۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی، برنده – سید مهدی هاشمی (حاضر نشد)