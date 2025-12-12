مدیرکل هواشناسی خوزستان از روز شنبه تا اواسط هفته آینده وقوع دماهای صفر و زیر صفر پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه‌زاری روز جمعه در خصوص آخرین وضعیت آب و هوای استان اظهار کرد: با توجه به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز در ارتفاعات و مناطق شمالی، شمال شرقی و جنوب شرقی استان احتمال رگبار و رعدوبرق، وزش باد و احتمال ریزش تگرگ وجود دارد.

وی با بیان اینکه وقوع دما‌های صفر و زیر صفر از روز شنبه تا اواسط هفته آینده در برخی از نقاط استان به ویژه مناطق و ارتفاعات شرقی و شمال شرقی مورد انتظار است، افزود: همچنین در ساعات آینده در نقاط مستعد بارش برف در ارتفاعات استان شاهد بارش‌های پراکنده خواهیم بود.

سبزه زاری ادامه داد: طی روز‌های شنبه و یکشنبه نیز احتمال رگبار‌های پراکنده و نقطه‌ای به ویژه در ارتفاعات استان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان یادآور شد: تا اواسط هفته آینده نیز وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی در اغلب مناطق استان به ویژه مناطق غربی، جنوبی، مرکزی و جاده‌های مواصلاتی استان مورد انتظار است.

وی می‌گوید: در شبانه‌روز گذشته شهرستان امیدیه با دمای ۲۱.۱ و دهدز با دمای ۳.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده و در همین مدت اهواز به بیشینه دمای ۱۸.۴ و کمینه دمای ۹.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.