به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رسول معروفی رئیس سازمان آتش نشانی بوکان عنوان کرد: در ساعات پایانی شب گذشته بدنبال اعلام وقوع حادثه آتش سوزی در کوچه دیمن اسلام آباد بلافاصله دو تیم از آتش نشانان ایستگاه های ۱ و ۴ این سازمان به محل اعزام شدند.

معروفی در ادامه افزود:این حادثه مربوط به آتش گرفتن یک باب منزل مسکونی بوده که در هنگام حادثه احدی از ساکنین آن در خانه حضور نداشته و آتش نشانان پس از باز کردن درب و ورود عملیات اطفا حریق را آغاز کردند.

رئیس سازمان آتش نشانی علت این حادثه که خسارات زیادی را نیز به مالک خود وارد کرده بود؛ سهل انگاری در روشن کردن گاز خوراک پزی و ترک خانه اعلام کرد.