مدیر حوزه‌های علمیه آذربایجان غربی احترام به والدین را یکی از مهم‌ترین آموزه‌های اخلاقی پیامبر اسلام دانست و گفت: ضروری است دستورالعمل‌های دینی در حوزه خانواده و احترام به والدین در جامعه نهادینه و عملیاتی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجت‌الاسلام صفدر محمدی روز جمعه ۲۱ آذرماه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ارومیه، با اشاره به جایگاه والای والدین در معارف اسلامی اظهار کرد: آموزه‌های اخلاقی پیامبر اکرم(ص) درباره احترام و خدمت به پدر و مادر تنها توصیه نظری نیست و باید در سبک زندگی امروز عملیاتی شود.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه در برخی جوامع غربی مفهوم خانواده دچار تغییر شده است، افزود: تبدیل رابطه فرزند و والدین به پیوندهای جایگزین و حتی گرایش به نگهداری حیوانات خانگی به‌جای تشکیل خانواده، اوج افول انسانیت و فاصله گرفتن از فطرت انسانی است.

وی با اشاره به آثار اخلاقی و معنوی احترام به والدین تصریح کرد: طبق تعالیم دینی، خدمت به پدر و مادر موجب افزایش عمر و برکت در زندگی است و در مقابل، عاق والدین شدن یکی از مهم‌ترین موانع استجابت دعا به شمار می‌رود.

مدیر حوزه‌های علمیه آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: تکریم مقام زن و مادر نباید تنها به یک روز در تقویم محدود شود، بلکه این حرمت و جایگاه باید همواره مورد توجه جامعه باشد.