۱۱ هزار و ۵۰۰ خودرو در جنوب آذربایجان غربی دوگانهسوز شد
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب گفت: استقبال مناسب رانندگان جنوب آذربایجانغربی از طرح رایگان تبدیل خودروها به CNG موجب شده تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی عمومی و شخصی در این منطقه دوگانهسوز شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛رحمت حاجیزاده اظهار کرد: طرح ملی گازسوز کردن رایگان خودروها با هدف بهینهسازی مصرف سوخت در حوزه حملونقل اجرا میشود و در همین چارچوب، بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه وانتبار، تاکسی و خودروی سواری در شهرستانهای جنوبی استان به CNG مجهز شدهاند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب با اشاره به فعالیت پنج مرکز مجاز تبدیل در شهرستانهای تحت پوشش گفت: سه مرکز در بوکان، یک مرکز در مهاباد و یک مرکز در پیرانشهر با مجوز فنی لازم فعال هستند.
وی ادامه داد: اجرای تبلیغات گسترده محیطی و رسانهای سبب شده مالکان خودروهای عمومی برای استفاده از خدمات رایگان دوگانهسوز کردن استقبال قابل توجهی نشان دهند.
وی بیان کرد: مالکان تاکسیها، وانتبارها، تاکسیهای اینترنتی و خودروهای سواری شخصی مدل ۱۳۹۴ به بالا میتوانند از طریق پایگاه اینترنتی gcr.niopdc.ir ثبتنام و نوبتگیری کنند.
حاجیزاده با اشاره به مصرف روزانه حدود ۴۵۰ هزار مترمکعب CNG در جنوب آذربایجانغربی گفت: استفاده از این سوخت بهدلیل قیمت مناسب و دسترسی آسان، نقش مهمی در کاهش مصرف بنزین، کنترل آلودگی هوا و کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد دارد.
وی افزود: هماکنون ۶۰ باب جایگاه CNG در منطقه فعال است و سه جایگاه دیگر نیز با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است که با بهرهبرداری از آنها، شمار جایگاههای عرضه این سوخت در جنوب استان به ۶۳ باب خواهد رسید.