به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بر اساس آخرین داده‌های کیفیت هوا در استان قزوین، شهر تاکستان با کسب شاخص ۱۰۰ در مرز ورود به شرایط “ناسالم برای گروه‌های حساس” قرار گرفت. سایر شهرهای استان فعلاً در وضعیت بهتری قرار دارند و در محدوده “قابل قبول” (زرد) دسته‌بندی می‌شوند.

در این میان، آبیک (۹۷) و بوئین زهرا (۸۹) بالاترین آلودگی را پس از تاکستان ثبت کرده‌اند. مرکز استان، قزوین (۶۵)، و شهر الوند (۷۳) نیز وضعیت نسبتاً مطلوبی را تجربه می‌کنند. داده‌های مربوط به شهر محمدیه در حال حاضر در دسترس نیست. شهروندان استان، به ویژه در تاکستان، باید در روزهای آینده نسبت به پایش مداوم وضعیت هوا هوشیار باشند