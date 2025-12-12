نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد گفت:پیرو فرمایش مقام معظم رهبری همه باید از دولت مردان حمایت کنند و اجازه ندهند دشمنان توطئه آفرینی کنند.

حل مشکلات اقتصادی در گرو وحدت و همدلی دولت و ملت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت الاسلام والمسلمین فاطمی گفت:شبکه‌های فساد و سودجویان اقتصادی باید در کشور شناسایی و رسوا شوند تا گرانی‌های لجام گسیخته مهار و کاستی‌ها جبران شود

وی با تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه الزهرا (س) و روز زن گفت:والدین برای ازدواج فرزندان خود آسان گیر باشند و جوانان را درگیر تجملات و هرینه‌های گزاف نکنند.

نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد:بهره مندی از حداقل‌های زندگی همراه با ایمان، خداترسی، تقوا و نیت خالص در ازدواج ملاک ازدواج خانواده‌ها باشد و خیلی برای مسائل حاشیه‌ای سخت گیری نکنند چرا که خداوند برکت می‌دهد.

حجت الاسلام و المسلمین فاطمی با تاکید بر حفظ ارزش‌های خانواده و رعایت شئون دینی و اخلاقی گفت: زوج‌ها باید به وظایف اخلاقی رفتاری و اجتماعی در قبال همسر خود واقف باشند تا بنای خانواده‌ها متزلزل و اعتماد‌ها مخدوش نشود.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: زنان در جامعه اسلامی نباید بین نامحرمان چه محل کار و یا زندگی با لحن صمیمی صحبت کند و با رفتار‌های زننده و خارج از حیطه ارزش‌های خانواده شوهر خود را دچار بی اعتمادی و سردی کند و اختلاف ایجاد شود.

امام جمعه شهرکرد گفت:۲۷ آذر سالروز شهادت آیت الله مفتح است و این روز نقطه عطف وحدت حوزه و دانشکاه است و باید به آن بیش از پیش توجه شود.

حجت الاسلام و المسلمین فاطمی گفت:دانشجویان و طلبه‌ها باید از علم و توانمندی‌های همدیگر در پیشبرد اهداف کشور بهره ببرند و جدایی بین حوزه و دانشگاه به صلاح فرآیند علم و دین نیست.