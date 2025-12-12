به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، به دنبال بارش برف در محور‌های کوهستانی و بالادست بخش فردو، و در راستای اجرای مصوبات ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان، عملیات برف‌روبی، یخ‌زدایی و نمک‌پاشی توسط ماشین‌آلات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان کهک در محور‌های بالادست فردو با قید فوریت انجام شد.

با توجه به هشدار‌های هواشناسی و بارش اخیر برف در محور‌های کوهستانی بالادست بخش فردو، تمام نیرو‌های عملیاتی اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان کهک به حالت آماده‌باش درآمدند.

پیرو این بارش‌ها، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان کهک، پس از بازدید میدانی از وضعیت محورها، گزارش کاملی از شرایط موجود را به اطلاع ستاد عملیات پاسخ به بحران بخش رساند.

در همین راستا مبنی بر لزوم تأمین ایمنی و تسهیل تردد هموطنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن، عملیات برف‌روبی با بکارگیری تجهیزات سنگین و انجام عملیات نمک‌پاشی در محور‌های بالادست انجام شد.

این عملیات با هدف پیشگیری از حوادث احتمالی در شرایط لغزنده جاده‌ها صورت پذیرفت.

به گفته اداره کل هواشناسی روز شنبه هم انتظار بارش برف در ارتفاعات وجود دارد.

روستای فردو منطقه‌ای ییلاقی و در محدوده کوهستانی جنوب شرقی بخش کهک از توابع استان قم قرار داشته و اقلیمی معتدل و کوهستانی دارد که آب و هوای این روستا در بهار و تابستان خنک و مطبوع و در زمستان سرد و خشک است.