نماینده پاراتکواندو کشورمان در بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی، راهی مرحله نیمه نهایی شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات پاراتکواندو بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی از امروز (۲۱ آذر) برگزار می شود.

در روز اول مسابقات ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران به مصاف رقبای خود رفته‌اند.

در دور دوم وزن ۵۸- کیلوگرم پسران که ۱۶ پاراتکواندوکار حضور دارند، ابوالفضل ایمانی به مصاف آکتلوف از قزاقستان رفت.

در پایان این مبارزه ابوالفضل ایمانی موفق شد در دو راند متوالی برابر حریف قزاقستانی به برتری برسد و راهی نیمه نهایی شود.