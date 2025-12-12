رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: باورود محموله جدید واکسن بیماری تب برفکی از ترکیه به ایران، حجم واکسن وارداتی به ۸ میلیون دُز می‌رسد.

ادامه تولید و واردات واکسن بیماری تب برفکی و بازگشت به وضع طبیعی

ادامه تولید و واردات واکسن بیماری تب برفکی و بازگشت به وضع طبیعی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا رفیعی پور با بیان اینکه با ورود محموله جدید واکسن بیماری تب برفکی از ترکیه به ایران، حجم واکسن وارداتی به ۸ میلیون دُز می‌رسد، افزود: بیماری تب برفکی در سه ماه اخیر با اجرای واکسیناسیون کنترل شده، بنابراین این بیماری نتوانست به واحد‌های دامی کشور صدمه چندانی وارد کند و ورود محموله جدید نقش مهمی در تکمیل پوشش واکسیناسیون علیه بیماری تب برفکی خواهد داشت.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: براساس گزارش‌های صندوق بیمه کشاورزی، تاکنون حدود ۲ هزار و ۷۰۰ راس دام شامل گوساله، نوزاد دام و دام سنگین تلف شده‌اند و حدود چهار هزار و ۶۰۰ راس نیز به‌صورت اضطراری ذبح شده‌اند. این آمار اولیه است و تیم‌های کارشناسی در حال بررسی میدانی برای اعلام عدد نهایی هستند.

علیرضا رفیعی پور گفت: به دستور وزیر جهاد کشاورزی و وزیر کشور تیمی متشکل از اعضای دامپزشکی، امور دام، صندوق بیمه کشاورزی، اتحادیه دامداران و فرمانداری‌ها مامور راستی‌آزمایی آمار در استان‌ها شده‌اند و نتایج نهایی به‌زودی اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به اینکه بذر واکسن بیش از ۱۰ روز پیش به تولیدکنندگان واکسن تحویل شده است، گفت: به محض تکمیل تولید و تحویل واکسن داخلی واکسیناسیون ادامه خواهد یافت تا در حوزه تب برفکی به وضعیت طبیعی و پایدار بازگردیم.

علیرضا رفیعی پور با بیان اینکه کنترل بیماری در کشور ادامه دارد، گفت: ایران تلاش دارد همگام با شرایط جهانی، از شکل‌گیری ویروس‌های جدید جلوگیری کرده و تنها با ویروس بومی و تحت کنترل رو‌به‌رو باشد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور ابراز امیدواری کرد: در اولین فرصت واکسن‌ها به سازمان تحویل شود تا برنامه ملی واکسیناسیون نهایی و خاتمه شیوع تب برفکی به طور رسمی اعلام شود.

علیرضا رفیعی پور درباره وضع آنفلوآنزای پرندگان گفت: در حالی که سال گذشته حتی کشور‌های پیشرفته همچون آمریکا با مواردی از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان رو‌به‌رو بودند، در چند سال اخیر و امسال نیز تاکنون هیچ گزارش بروز این بیماری در طیور صنعتی کشور ثبت نشده است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور این موضوع را یک موفقیت ملی در حوزه بهداشت دام و طیور برشمرد و توصیه کرد: با توجه به فصل سرد سال لازم است مرغداران همچون دامداران اقدامات بهداشتی و مراقبتی را علاوه بر واکسیناسیون، همچون پرهیز از تردد غیرمجاز و غیرضروری، ضدعفونی ورودی و خروجی واحد‌ها را جدی بگیرند.