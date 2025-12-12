پخش زنده
رئیس جمهور در حاشیه نشست بینالمللی صلح و اعتماد در عشقآباد در دیدار با رئیس جمهور روسیه گفت:مصمم هستیم تا توافق جامع با روسیه و راه آستارا ـ رشت را عملیاتی کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان، امروز جمعه در حاشیه نشست بینالمللی صلح و اعتماد در عشقآباد، پایتخت ترکمنستان، در دیدار ولادیمیر پوتین، با ابراز خرسندی از سطح بسیار خوب و رو به گسترش روابط تهران ـ مسکو، از حمایتهای روسیه از جمهوری اسلامی ایران در مجامع بینالمللی، قدردانی کرد.
رئیس جمهور با تأکید بر عزم تهران برای اجرای توافق جامع همکاریهای راهبردی میان دو کشور، تصریح کرد: مصمم هستیم تا توافقی را که به امضا رساندهایم، عملیاتی کنیم؛ همکاریهای مشترک بهویژه در حوزه نیروگاهی، حمل و نقل و راهگذرها در حال پیگیری است. زمینههای کامل اجرای طرح راهگذر تا پایان سال از طرف ایران فراهم خواهد شد. انتظار داریم تا طرف روسی نیز اجرای این توافق را تسریع و نهایی کند.
آقای پزشکیان با توجه به اهمیت توسعه گذرگاههای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب، اظهار داشت: پیگیری این مسیرها با سرعت در حال انجام است و دستور شما موجب شتابگیری اجرای اینطرحهای مهم و راهبردی میشود.
رئیس جمهور، همکاریهای کشاورزی میان دو کشور را بسیار مفید توصیف کرد و گفت: این الگو میتواند در سایر حوزهها نیز توسعه یابد. ما هیچ راهی جز همکاری مشترک بهویژه در زمینه سازمانهای بینالمللی و منطقهای، مانند شانگهای و بریکس، برای مقابله با یکجانبهگرایی نداریم.
ولادیمیر پوتین نیز با ابراز خرسندی از ملاقات با آقای پزشکیان، امضای توافق جامع همکاریهای راهبردی میان دو کشور را نقطه عطفی در روابط دو جانبه و رویدادی بسیار مهم دانست.
رئیس جمهور روسیه با توجه به روابط رو به گسترش و بسیار مثبت دو کشور، گفت: روابط تجاری دو طرف در سال گذشته، ۱۳ درصد و در ۹ ماه امسال، ۸ درصد افزایش داشته است. همکاریهای مشترک در عرصه نیروگاهی و توسعه زیرساختهای راهگذری، ادامه دارد و در حال بررسی همکاری در زمینه انتقال گاز و برق به ایران هستیم.
پوتین با بیان اینکه در مسائل بینالمللی نیز گفتوگوها و هماهنگیهای نزدیک میان دو کشور برقرار است، اظهار داشت: روسیه، همواره از جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل حمایت کرده است و این مواضع، ادامه خواهد داشت.
رئیس جمهور روسیه، همچنین در پایان، سلام خود به رهبر معظم انقلاب اسلامی را ابلاغ کرد.