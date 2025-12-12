تکواندو پاراآسیایی جوانان؛ صعود عبدالله پور و رحیمی به نیمه نهایی

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات پاراتکواندو بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی از امروز (۲۱ آذر) برگزار می شود.

در روز اول مسابقات ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران به مصاف رقبای خود رفته‌اند.

در دور اول وزن ۵۷- کیلوگرم دختران که ۷ پاراتکواندوکار حضور دارند، مریم عبدالله پور مقابل کاهیانی از اندونزی روی شیاپ چانگ رفت.

در پایان این مبارزه مریم عبدالله پور در دو راند متوالی برابر حریف اندونزیایی به برتری دست یافت و راهی نیمه نهایی شد. او در این مرحله مقابل برنده ورزشکاران چین و ازبکستان قرار می‌گیرد.

همچنین زهرا رحیمی، پرچمدار کاروان ایران مقابل پاندیان از هند قرار گرفت.

در پایان این مبارزه زهرا رحیمی با اقتدار از سد حریف هندی گذشت و راهی نیمه نهایی شد. او باید برای رسیدن به فینال مقابل پاراتکواندوکار ازبکستانی به میدان برود.