اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان تهران اعلام کرد در حال حاضر تمامی راههای اصلی، فرعی و شریانی استان تهران باز و تردد در جریان است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد حسین پور، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان تهران با اعلام اینکه راهداران تا پایان بارشها در آمادهباش کامل قرار دارند، گفت: با آغاز بارش نزولات آسمانی و تشدید شرایط زمستانی، نیروهای راهداری با بهکارگیری ۲۱۰ دستگاه ماشینآلات، ۲۷۰ راهدار و مصرف بیش از هزار تن شن و نمک، به صورت شبانهروزی در محورهای استان فعالیت میکنند و هماکنون تمامی راههای اصلی و فرعی استان باز و ایمن است.
وی تاکید کرد: تمهیدات لازم برای تداوم عملیات راهداری زمستانی از جمله ذخایر شن و نمک، سوخت ماشینآلات، و آمادهسازی راهدارخانهها اتخاذ شده است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان تهران از شهروندان خواست پیش از سفر، اطلاعرسانی لحظهای وضعیت راهها را از سامانه ۱۴۱ پیگیری کنند و با توجه به شرایط زمستانی، زنجیرچرخ و تجهیزات ایمنی را حتماً به همراه داشته باشند.