به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان : مرحله نخست هفتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج با حضور ۳۵۰ بسیجی در شاهین شهر و میمه آغاز به کار کرد.

فرمانده سپاه ناحیه شاهین شهرو میمه گفت:در مرحله‌ی نخست این رویداد، شرکت‌کنندگان در ۹ تیم به رقابت پرداختند که در پایان مرحله مقدماتی، ۷۵ نفر از برگزیدگان انتخاب و در ۱۵ تیم برتر وارد مرحله نهایی شدند.

سرهنگ مهدی ابراهیمی افزود: بسیجیان در این رویداد در رشته‌های نرم‌افزارنویسی، بازی‌سازی و پویانمایی با هم رقابت کردند

بگفته وی در مرحله‌ی پایانی ۶ نفر از برترین‌های هر حوزه رقابت خواهند کرد و در نهایت، منتخبان برتر این دوره برای حضور در مسابقات کشوری برگزیده خواهند شد.

سرهنگ ابراهیمی گفت:این رویداد با هدف شناسایی، پرورش و حمایت از استعداد‌های برتر جوانان در عرصه تولید محتوای دیجیتال برگزار شد و انتظار می‌رود نتایج آن سهم مهمی در توسعه‌ی محتوای بومی و خلاقانه در فضای مجازی کشور داشته باشد.