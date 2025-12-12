وحدت از ابتدای انقلاب تاکنون راهگشای بسیاری از مشکلات بوده و هست
نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت: تمرکز بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی راهگشای دستیابی به وحدت حوزه و دانشگاه هست تا بتوانیم از ظرفیتهای جوانان مومن و انقلابی برای پیشرفت کشور استفاده کنیم.
، آیت الله حسینی همدانی در خطبههای این هفته نماز جمعه کرج گفت: همانطور که رهبری فرمودند دشمن به دنبال این است که یاد انقلاب از دل مردم دور شود و برای این کار میلیاردها دلار هزینه میکند و ما وظیفه داریم در این شرایط در برابر دشمن آرایش جنگی بگیریم.
وی افزود: در این میان یکی از مهمترین راهکارها وحدت میان حوزه و دانشگاه است چیز مهمی که هم امام راحل و هم رهبری بارها به این موضوع مهم تاکید داشتند.
خطیب نماز جمعه کرج تصریح کرد: در دوران سیاه پهلوی تمام تلاش این بود که پیوند میان حوزه و دانشگاه از بین برود اما این وحدت ادامهدار بود و بعد از انقلاب هم این وحدت با قدرت ادامه داشت و ۲۸ آذر به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه نام گرفت.
او افزود: وحدت از ابتدای انقلاب تاکنون راهگشای بسیاری از مشکلات بوده و هست یکی از این وحدتهای مهم وحدت میان حوزه و دانشگاه است که امروز در گام دوم انقلاب اسلامی از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
امام جمعه کرج تاکید کرد: تمرکز بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی راهگشای دستیابی به وحدت حوزه و دانشگاه هست تا بتوانیم از ظرفیتهای جوانان مومن و انقلابی برای پیشرفت کشور استفاده کنیم.
او تاکید کرد: یکی دیگر از جلوههای این وحدت اومت است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند مردم ایران جلوههای مختلف مقاومت را به نمایش گذاشتهاند و این مقاومت در تمام جبهه مقاومت به چشم میخورد.
نماینده ولی فقیه در استان در ادامه با اشاره به ۲۷ آذر روز جهانی عاری از خشونت گفت: امروز این شعارهای زیبا در جهان رنگ خود را از دست داده، زیرا یک رژیم غاصب بعد از آتش بس هزاران بار آن را میشکند و مظلومان را بمباران میکند.
آیت الله حسینی همدانی افزود: امروز اگر دنیا به دنبال دنیای بدون خشونت است باید ریشه خشونت که آمریکاست نابود شود البته نشانههای افول آمریکا به چشم میخورد همین خشونتهای مختلفی که نشان میدهد نشان از از بین رفتن آنهاست.
امام جمعه کرج در ادامه با اشاره به پیام تلویزیونی رهبر انقلاب گفت: یکی از تاکیدات رهبری توجه به موضوع اسراف است. باید توجه داشته باشیم که اسراف حتی در موارد حلال و دارایی افراد هم مجاز نیست.
او گفت: خداوند در قرآن فرموده است کسی اسراف کند هلاک میشود و برای بزرگی گناه اسراف همین بس که خداوند یکی از ویژگیهای فرعون را اسراف بر میشمارد. خداوند تعالی یکی از دلایل سقوط جوامع بشری را اسراف میداند زیرا قومی که اهل اسراف باشد دشمنان بر آنها پیروز میشوند.
امام جمعه کرج تاکید کرد: در کشور ما هم با کمبودها و ناترازیهای مختلفی که وجود دارد متاسفانه شاهد اسراف در مصرف آب و برق و گاز و بنزین و سایر موارد هستیم.
او گفت: برای مثال در همین دوره کرونا دیدیم که میشود بدون اسراف هم زندگی کرد مثلاً بسیاری از جوانان زندگی مشترک خود را بدون تجملات و اسراف آغاز کردند و همه فهمیدند که میتوان بدون تجملات هم بسیاری از کارها را انجام داد.