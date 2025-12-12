پخش زنده
۳۰۰ تن تخمه تر از ۵۰۰ هکتار مزارع زیرکشت هندوانه آجیلی در خوشاب برداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست جهاد کشاورزی خوشاب گفت: این شهرستان با بیش از ۵ هزار هکتار سطح زیرکشت هندوانه آبی و دیم، رتبه نخست تولید هندوانه آجیلی را در استان به خود اختصاص داده است.
رحمت الله نظافت با اشاره به کاهش نزولات جوی، تغییرات اقلیمی و قطعی برق چاه های عمیق گفت: امسال سطح زیرکشت هندوانه آجیلی در بخش آبی به حدود ۵۰۰ هکتار کاهش یافت که از این میزان، ۳۰۰ تن تخمه تر برداشت شده است.
نظافت تأکید کرد: تخمه هندوانه آجیلی خوشاب به دلیل کیفیت بالا، رنگ و طعم مطلوب و اندازه مناسب دانه ها، در بازارهای داخلی و خارجی بسیار پرطرفدار است و بخش قابل توجهی از تولیدات این شهرستان روانه بازارهای صادراتی می شود.
وی با اشاره به وجود خشک کن های صنعتی در خوشاب افزود: استفاده از فناوری های نوین در فرآوری محصولات، موجب حفظ کیفیت، کاهش ضایعات و افزایش بازارپسندی می شود و مسیر توسعه صادرات پایدار را هموار می کند.
نظافت خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در فناوری های نوین فرآوری محصولات کشاورزی می تواند ضمن افزایش ارزش افزوده، به اشتغال پایدار و رونق اقتصادی بیشتر شهرستان منجر شود..