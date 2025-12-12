به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به مناسبت ولادت دخت نبی مکرم اسلام، حضرت فاطمه (س) و گرامیداشت روز زن، اردوی جهادی پزشکی و طرح غربالگری سلامت ویژه بانوان در منطقه عین دو اهواز توسط موسسه خدمات درمانی بسیج استان خوزستان اجرا شد.

در قالب این طرح، خدمات درمانی و پزشکی به صورت رایگان به مناطق محروم ارائه شد و رضایت ساکنان این منطقه را به دنبال داشت و خواستار تکرار اینگونه برنامه‌ها شدند.