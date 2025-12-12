به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛امام جمعه پلدشت ظهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه پلدشت با اشاره به رزمایش بزرگ ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ گفت: رزمایش بزرگ ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ که با حضور ۱۰ کشور عضو سازمان همکاری شانگهای به میزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران برگزار شد، نمادی از ارتقای نقش ایران در ائتلاف‌های جهانی است، این رزمایش که از ۱۰ تا ۱۴ آذر ۱۴۰۴ (اول تا پنجم دسامبر ۲۰۲۵) در منطقه شمال غربی و غرب کشور اجرا گردید پیام روشنی به جهان مخابره کرد.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با همکاری نزدیک با قدرت‌های همسو مانند چین، روسیه و هند، جایگاه محوری خود را در معادلات نظامی و امنیتی تثبیت کرده است، این رویداد نه‌تنها بر توان دفاعی ایران تأکید دارد، بلکه نشان‌دهنده جبهه شرقی در برابر تهدیدات جهانی است، به‌ویژه تهدیداتی که آمریکا در ایجاد آنها نقش اصلی دارد.

امام‌جمعه پلدشت افزود: هم‌زمان با رزمایش بزرگ ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵، مانور دریایی اقتدار نیروی دریایی سپاه در خلیج‌فارس و تنگه هرمز برگزار شد که قدرت موشکی و دریایی ایران را نشان داد.

وی اظهار کرد: رزمایش‌های برگزار شده پیامی واحد از بازدارندگی راهبردی، اتحاد با شرکای شرقی و کنترل بر مسیر‌های انرژی جهانی ارسال کردند.

جمشیدی گفت: بررسی ابعاد راهبردی، سیاسی و اقتصادی این رویداد، نشان می‌دهد که این رزمایش‌ها وضعیت ایران را در هندسه قدرت جهانی تغییر می‌دهند.

وی تصریح کرد: ترور اخیر یکی از فرماندهان ارشد حزب‌الله نشان می‌دهد رژیم صهیونی احتمالاً قصد دارد مرحله جدیدی از درگیری را آغاز کند، دولت لبنان به‌جای اقدام علیه رژیم صهیونی و اتخاذ راهبردی فعال در این زمینه، به سمت‌وسوی خلع سلاح حزب‌الله حرکت کرده و مخالف هرگونه اقدام از سمت حزب‌الله است.

امام‌جمعه پلدشت افزود: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در پایان جلسهٔ کابینه با حمله‌ای تند به جامعهٔ سومالیایی‌های مقیم این کشور، سومالی را کشوری خواند که «بوی بد و تعفن» می‌دهد و ایلهان عمر، نمایندهٔ مسلمان کنگره را «آشغال» توصیف کرد، اظهاراتی که ادامهٔ سیاست‌های ضدمهاجرتی او را نشان می‌دهد.

وی اظهار کرد: قبلاً هم رئیس‌جمهور آمریکا از این کلمات گستاخانه و غیرمؤدبانه استفاده کرده است و به خبرنگاری که ادعا‌های او درباره تیراندازی اخیر در واشنگتن را به چالش کشید، «احمق» توصیف کرد.

جمشیدی گفت: ترامپ از اینکه اشخاص و مردم دیگر کشور‌ها را با کلمات توهین‌آمیز می‌خواند جای تعجب نیست؛ چون او فردی نژادپرست است و این برخورد‌های توهین‌آمیز و نژادپرستانه نشانه‌ای آشکار از گفتمان نژادپرستانه در فضای سیاسی آمریکا به شمار می‌رود.

وی با اشاره به فرمایشات روز گذشته مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت و جایگاه زن تصریح کرد: حضرت فاطمه زهرا (س)، الگوی جامع و کامل زن مسلمان در برابر تهاجم فرهنگی غرب است.

امام‌جمعه پلدشت با اشاره به اینکه جنگ اصلی امروز، جنگ نرم و جنگ هویتی است، افزود: جنگ اصلی امروز جنگ هویتی و نرم است و باید آرایش جنگی متناسب قرار گرفت تا هویت اسلامی-انقلابی ملت ایران حفظ شود و مقاومت گسترش یابد.