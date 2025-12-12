مدیرکل دفتر فنی و عمرانی استانداری مازندران بر لزوم اختصاص اعتبارات ویژه برای مناسب‌سازی تاکید کرد و گفت: ضروری است جلسه‌ای با فرمانداران برای تأمین این اعتبارات برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، میثم نوری مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری در جلسه کمیته مناسب‌سازی استان مازندران بر تأمین اعتبارات لازم به عنوان اولین گام اجرایی تأکید کرد و گفت: ضروری است جلسه‌ای با فرمانداران برگزار شود تا اعتبارات موردنیاز برای مناسب‌سازی اختصاص یابد.

وی با اشاره به محوریت استاندارد‌ها در این فرآیند افزود: مصوبات مربوط به استاندارد‌های مناسب‌سازی باید مجددا ابلاغ و با جدیت در دستگاه‌ها پیگیری شود و شهرداری‌ها نیز موظف‌اند این استاندارد‌ها را به‌طور دقیق و کامل اجرا کنند.

نوری مناسب‌سازی را فراتر از یک اقدام حمایتی دانست و تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود که افراد دارای معلولیت با سهولت و امنیت در سطح شهر تردد کنند و این موضوع تنها یک اقدام حمایتی نیست، بلکه بخشی از حقوق شهروندی است.

وی همچنین بر برگزاری ماهانه جلسات مناسب‌سازی و ضرورت مناسب‌سازی بانک‌ها و اماکن پرتردد تاکید کرد و افزود: دستگاه‌ها ملزم به اجرای مناسب‌سازی هستند و تمام دستگاه‌ها باید نسبت به اجرای تکالیف قانونی پاسخگو باشند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری تصریح کرد: بانک‌ها باید نسبت به مناسب‌سازی تمام شعبات خود اقدام کنند.

نوری افزود: استانداردسازی در حوزه مناسب‌سازی یک ضرورت است و پیگیری اجرای آن باید با قدرت ادامه یابد و تا زمانی که همه دستگاه‌ها پای کار نباشند، اجرای کامل قانون ممکن نخواهد شد.

این جلسه با حضور مدیران کل دفتر امور شهری، امور روستایی استانداری و سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران در معاونت عمرانی استانداری برگزار شد.