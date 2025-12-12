پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: آسمان قم فردا نیمهابری تا ابری پیشبینی میشود و در ارتفاعات استان بارش پراکنده باران همراه با وزش باد رخ خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی صبوری گفت: سرعت باد در برخی ساعات تا حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت میرسد و دمای بیشینه شهر حدود ۱۵ درجه خواهد بود.
وی افزود: وضعیت جوی قم برای روز شنبه با آسمانی نیمهابری تا ابری و وقوع بارشهای پراکنده در ارتفاعات استان همراه خواهد بود. در این مدت، وزش باد با سمت غالب شمالغربی و سرعت ۲۵ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت پیشبینی شده است.
به گفته کارشناس هواشناسی، از ساعات شب از میزان ابرناکی در آسمان شهر کاسته میشود و شرایط جوی بهتدریج پایدارتر خواهد شد. دمای هوای قم در گرمترین ساعات شنبه به حدود ۱۵ درجه و در کمینه به ۵ درجه بالای صفر میرسد.
صبوری افزود: برای روزهای بعد، آسمان قم عمدتاً صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش موقتی ابر و وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی شده است. در ارتفاعات، احتمال تداوم بارشهای پراکنده و تشدید وزش باد بهویژه در روز یکشنبه وجود دارد و سرعت باد در برخی ساعات تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.
وی به شهروندان، بهویژه رانندگان جادههای کوهستانی و کوهنوردان، توصیه کرد نسبت به وزش باد و لغزندگی مقطعی مسیرهای مرتفع استان احتیاط بیشتری داشته باشند.