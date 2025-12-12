نماینده مردم شرق استان گلستان در مجلس در برنامه میزگرد شبکه خبر با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه مدیریتی در حوزه گردشگری، بر ایجاد بسته‌های سرمایه‌گذاری «بی‌نام» به‌عنوان راهکار اصلی توسعه گردشگری استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سید نجیب حسینی با انتقاد از فرایند‌های طولانی صدور مجوز و معطل ماندن سرمایه‌گذاران در استان افزود:راه‌حل این است که ابتدا بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام تعریف کنیم. سرمایه‌گذار نباید در استان معطل بماند. بسیاری از سرمایه‌گذاران نه تسهیلات دولتی می‌خواهند و نه کمک مالی؛ فقط باید موانع اداری از پیش برداشته شود و بسته‌های آماده و حل‌وفصل‌شده در اختیارشان قرار بگیرد.

او با اشاره به لزوم هماهنگی میان مدیران استان خاطرنشان کرد:دیدگاه مدیران هر استان بر اساس محیط و شرایط همان استان شکل می‌گیرد، اما مدیر ارشد استان باید این دیدگاه‌ها را در یک مسیر واحد برای توسعه قرار دهد. اکنون با همکاری دکتر فعالی، کار تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری در نقاط مختلف استان آغاز شده است.