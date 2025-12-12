پخش زنده
به گزارش اداره هواشناسی از اواخر وقت امروز سامانه بارشی وارد استان خواهدشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، از اواخر وقت امروز تا صبح یکشنبه با فعالیت سامانه بارشی زود گذر در نیمه غربی استان بارش برف و باران، مه گرفتگی، کولاک برف به ویژه در ارتفاعات و گردنهها و کاهش محسوس دمای هوا پیش بینی میشود.
همچنین فردا برای نیمه شرقی استان وزش باد گاهی شدید و بارش پراکنده و خفیف را انتظار داریم.
طی روزهای یکشنبه و دوشنبه با تضعیف نا پایداریها پدیده غالب در سطح استان کاهش دمای شبانه و مه آلودگی در بعضی ساعات خواهد بود.
درشبانه روز گذشته هزارکانیان در دیواندره و زرینه در سقز با حداقل دمای ۷- درجه سانتی گراد و و موچش کامیاران با حداکثر دمای ۱۵ درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان بودند.
دمای مرکز استان نیز فردا بین ۰ تا ۱۰ درجه سانتی گراد در نوسان خواهد بود.