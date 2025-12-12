پخش زنده
پخش زنده برنامه «روی تور»، پخش زنده رقابتهای ردهبندی و فینال کشتی آزاد و همچنین دیدار بسکتبال بارسلونا – المپیاکوس از شبکه ورزش سیما تقدیم علاقهمندان این رشتههای ورزشی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «روی تور» امروز جمعه ۲۱ آذر از ساعت ۱۳ به تحلیل فنی بازیهای لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور میپردازد.
همزمان با شروع رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور، برنامه زنده «روی تور» شبکه ورزش امروز جمعه ۲۱ آذر از ساعت ۱۳ با حضور محمود افشاردوست کارشناس والیبال، فرهاد شاه میری ناظر و مدرس والیبال و وحید پورکاشیان رئیس کمیته داوران فدراسیون والیبال به تحلیل فنی و بررسی تیمها پرداخته میشود.
برنامه زنده «روی تور» به تهیه کنندگی مسعود صحبتی و اجرای پژمان نجات پور هنگام پخش والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور جمعهها حوالی ظهر روی آنتن شبکه ورزش پخش میشود.
پخش زنده رده بندی و فینال کشتی آزاد
شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای رده بندی و فینال لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشورمان، عصر امروز جمعه از ساعت ۱۵ این دیدارها را با تحلیل فنی و به صورت مستقیم پخش میکند.
شبکه ورزش در جریان برگزاری رقابتهای مرحله رده بندی و فینال بیست و پنجمین دوره مسابقات لیگ برتر کشتی، امروز جمعه ۲۱ آذر از ساعت ۱۵، این پیکارها را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش خواهد کرد.
محل برگزاری این مسابقات در سالن شهدای هفتم تیر تهران است و با روی تشک آمدن حسن یزدانی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
پخش زنده بسکتبال بارسلونا و المپیاکوس
شبکه ورزش در چارچوب برگزاری مسابقات یورولیگ بسکتبال، امشب از ساعت ۲۳، دیدار بین دو تیم بارسلونا و المپیاکوس را به صورت مستقیم پوشش میهد.
تیمهای بسکتبال بارسلونا و المپیاکوس، در جریان برگزاری مسابقات بسکتبال یورولیگ فصل ۲۶_۲۰۲۵، امشب جمعه ۲۱ آذر از ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه ورزش به صورت مستقیم به مصاف هم میروند تا جمعهای پر از هیجان را برای شما هواداران بسکتبال رقم بزنند.
گزارشگری این دیدار با محمدحسن واحد است.