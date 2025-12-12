پخش زنده برنامه «روی تور»، پخش زنده رقابت‌های رده‌بندی و فینال کشتی آزاد و همچنین دیدار بسکتبال بارسلونا – المپیاکوس از شبکه ورزش سیما تقدیم علاقه‌مندان این رشته‌های ورزشی می‌شود.

همزمان با شروع رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور، برنامه زنده «روی تور» شبکه ورزش امروز جمعه ۲۱ آذر از ساعت ۱۳ با حضور محمود افشاردوست کارشناس والیبال، فرهاد شاه میری ناظر و مدرس والیبال و وحید پورکاشیان رئیس کمیته داوران فدراسیون والیبال به تحلیل فنی و بررسی تیم‌ها پرداخته می‌شود.

برنامه زنده «روی تور» به تهیه کنندگی مسعود صحبتی و اجرای پژمان نجات پور هنگام پخش والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور جمعه‌ها حوالی ظهر روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌شود.

پخش زنده رده بندی و فینال کشتی آزاد

شبکه ورزش در جریان برگزاری رقابت‌های مرحله رده بندی و فینال بیست و پنجمین دوره مسابقات لیگ برتر کشتی، امروز جمعه ۲۱ آذر از ساعت ۱۵، این پیکار‌ها را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش خواهد کرد.

محل برگزاری این مسابقات در سالن شهدای هفتم تیر تهران است و با روی تشک آمدن حسن یزدانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

پخش زنده بسکتبال بارسلونا و المپیاکوس

تیم‌های بسکتبال بارسلونا و المپیاکوس، در جریان برگزاری مسابقات بسکتبال یورولیگ فصل ۲۶_۲۰۲۵، امشب جمعه ۲۱ آذر از ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه ورزش به صورت مستقیم به مصاف هم می‌روند تا جمعه‌ای پر از هیجان را برای شما هواداران بسکتبال رقم بزنند.

گزارشگری این دیدار با محمدحسن واحد است.