وزیر ورزش و جوانان گفت: ورزشکاران توان یاب سفارش شده هستند و باید برایشان کارهای بیشتری انجام دهیم.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: بازیها در بخش پاراآسیایی جوانان برگزار میشود و کاروان ایران با جمعیت خوبی در آن شرکت کرده است، ما تلاش کردیم تا کاروانی کامل داشته باشیم و این برنامه ریزی را برای بازیهای پاراآسیایی ناگویا و پارالمپیک لس آنجلس هم داریم.
وی گفت: برخی از ورزشکاران کاروان ایران نخستین بار است که در رویداد بین المللی شرکت میکنند، ما ظرفیتهای خوبی در این حوزه داریم و تلاشهای بیشتری خواهیم کرد که جامعه هدف ما حضور بیشتری در این مسابقات داشته باشند و شاهد موفقیتهای بیشتر در حوزه توان یابان باشیم.
دنیامالی افزود: میخواهیم به خانوادهها کمک کنیم که فرزندان خود را به جامعه و ورزش بیاورند و این مسئولیت در مقابل این بچهها که به صورت سفارش شده هستند، به خوبی انجام بدهیم.
وزیر ورزش گفت: ما باید در آینده کارهای بیشتری در حوزه توان یابان انجام دهیم و آسیب شناسی بیشتری داشته باشیم تا به افتخارات بیشتری هم برسیم.
وی درباره دیدار با ورزشکاران کاروان پاراآسیایی جوانان، افزود: این بچهها به نوعی ظریف هستند طوریکه با یک برد خیلی خوشحال و با یک شکست خیلی ناراحت میشوند، آنها با همه محدودیتها و مشکلات تلاش میکنند که پرچم ایران را به اهتزاز درآورند.
دنیامالی درباره پیش بینی اش از جایگاه کاروان ایران در این دوره از بازیهای پاراآسیایی جوانان، گفت: این بچهها تلاش خود را انجام میدهند، اما همین که حضور پیدا میکنند و تلاش میکنند برای مردم ما خیلی عزیز هستند. آنها تلاش میکنند که پرچم ایران همیشه بالا باشد. ما در دوره قبل قهرمان شدیم، بچهها در این دوره هم تلاش میکنند، اما برای ما، آنها و کاروان کشورمان با هر نتیجهای عزیز هستند.