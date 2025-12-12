به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی ،کارگاه تخصصی تسهیل تجارت با اوراسیا با حضور کارشناسان ارشد گمرکات استان آذربایجان شرقی، ترخیص کاران، کارگزاران گمرکی، تولیدکنندگان و نمایندگان بخش‌های تجاری آذربایجان شرقی تشکیل شد.

در این دوره مباحث کلیدی شامل ساختار حقوقی موافقتنامه، فهرست تعرفه‌های ترجیحی، کالا‌های مشمول تجارت آزاد با حقوق ورودی صفر، قواعد مبدا و نحوه صدور گواهی مخصوص اوراسیا به تفصیل بررسی شد.