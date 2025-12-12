برگزاری کارگاه تخصصی تسهیل تجارت با اوراسیا در منطقه آزاد ارس
دوره آموزشی تخصصی تبیین قوانین گمرکی موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا با هدف توانمندسازی فعالان اقتصادی و کارشناسان گمرکی در منطقه آزاد ارس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی
،کارگاه تخصصی تسهیل تجارت با اوراسیا با حضور کارشناسان ارشد گمرکات استان آذربایجان شرقی، ترخیص کاران، کارگزاران گمرکی، تولیدکنندگان و نمایندگان بخشهای تجاری آذربایجان شرقی تشکیل شد.
در این دوره مباحث کلیدی شامل ساختار حقوقی موافقتنامه، فهرست تعرفههای ترجیحی، کالاهای مشمول تجارت آزاد با حقوق ورودی صفر، قواعد مبدا و نحوه صدور گواهی مخصوص اوراسیا به تفصیل بررسی شد.
گفتنی است مجاهد باباپور مسئول میز اوراسیا در گمرکات استان و عضو کارگروه پایش گمرک ایران همراه با غفاری رئیس اداره امور گمرکی گمرکات آذربایجان شرقی به ارائه توضیحات تخصصی و پاسخ به پرسشهای حاضرین پرداختند.
این اقدام در راستای اجرای هرچه روانتر توافق تجاری با اوراسیا و افزایش صادرات غیرنفتی استان انجام شد و بر اساس برنامهریزیها مرحله بعدی این دورههای آموزشی در نوردوز ادامه خواهد یافت.