به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده ولی‌ فقیه در فارس در خطبه‌های امروز نماز گفت: پژوهش‌های علمی در حوزه و دانشگاه باید در خدمت تحقق اهداف دینی و حل مسائل کشور باشد.

آیت‌الله دژکام تاکید کرد: اگرچه تولید مقالات علمی و حضور در پایگاه‌های استنادی جهانی ارزشمند است، اما نباید نتیجه پژوهش‌ها تنها در خدمت پیشبرد تمدن غربی قرار گیرد.

امام جمعه شیراز همچنین به سالروز شهادت آیت‌الله شهید دکتر محمد مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه اشاره کرد و گفت: شهید مفتح از چهره‌هایی بود که هم در حوزه علمیه و هم در دانشگاه منشأ خیر، بیداری و حرکت روشن‌بینانه برای امت اسلامی شد.

خطیب جمعه شیراز با تأکید بر اینکه وحدت حوزه و دانشگاه یکی از الزامات گام دوم انقلاب اسلامی است، افزود: اگر قرار است تمدن نوین اسلامی شکل بگیرد، آبشخور این تمدن باید حوزه علمیه و دانشگاه اسلامی باشد و بدون همراهی این دو، تلاش‌های دیگر به ثمر نخواهد نشست.

امام‌ جمعه شیراز با اشاره به شرایط امروز جهان و مظلومیت مردم غزه، تأکید کرد: اگر در جهان عدالت حاکم بود، این حجم از ظلم، گرسنگی و جنایت علیه کودکان و زنان رخ نمی‌داد. پیام انقلاب اسلامی و پیام قرآن به جهان، دعوت به رهایی از ظلم و بازگشت به مهربانی و انسانیت است.

آیت الله دژکام با تأکید بر نقش مهرورزی در زندگی اجتماعی، از مردم خواست در تعاملات روزمره، نسبت به یکدیگر اهل رحمت و مهربانی باشند.