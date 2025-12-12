پخش زنده
آبانبار حاج عبدالوهاب، از دوران قاجار، در کنار بزرگترین ریگ ایران و در مسیر جاده ابریشم ساخته شده است؛ جایی که محل عبور کاروانیان و تأمین سوخت هیزمبران بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فعال میراث فرهنگی و مسئول پویش «نذر آب» ، از روند مرمت و احیای آبانبار تاریخی حاج عبدالوهاب در حاشیه ریگ زرین اردکان خبر داد و گفت: بیش از ۴۰۰ نفر نیروی داوطلب در این پروژه مشارکت داشتند و حدود ۳۰۰ میلیون تومان، برای تجهیزات و دستگاهها هزینه شد.
نادر پیری افزود: «پویش نذر آب» تاکنون در سه مرحله اجرا شده است. در مرحله نخست پناهگاه و ورودی آبانبار ساماندهی و در مرحله دوم نیز ، مخزن که کاملاً پر از گل و لای بود، با تلاش داوطلبان و استفاده از جرثقیل و نوار نقاله تخلیه و بیش از ۱۵۰ کامیون گل و لای از مخزن خارج شد .
وی گفت: در مرحله سوم نیز بندکشی، سیمانکاری، بازسازی سقف، ایجاد سرویسهای بهداشتی برای گردشگران و ساخت حوضچههای پشت آبانبار انجام شد و مردم نیز با ارسال غذا و کمکهای مختلف، نقش مهمی در پیشبرد کار ایفا کردند.
مسئول پویش «نذر آب» با اشاره به پیشینه این اثر تاریخی افزود: آبانبار حاج عبدالوهاب از دوران قاجار در کنار بزرگترین ریگ ایران و در مسیر جاده ابریشم ساخته شده است؛ جایی که محل عبور کاروانیان و تأمین سوخت توسط هیزمبران بوده است. حاج عبدالوهاب انصاری اردکانی، از خیرین و نیکوکاران دوره قاجار، با وجود فاصله ۹۵ کیلومتری از اردکان، تصمیم به ساخت این آبانبار گرفت تا مانع از تلف شدن رهگذران از تشنگی شود.
پیری گفت: آبانبار حاج عبدالوهاب با ارتفاع مخزن ۱۴ متر و محیط بالای ۳۴ متر ، طی دو سال ساخته و آخرین بار در سال ۱۳۴۱ ، آبگیری شد. اکنون برای نخستینبار پس از دههها، ما توانستهایم تا عمق و کف آبانبار نفوذ و عملیات مرمت را آغاز کنیم .
وی تأکید کرد: این آبانبار نه تنها یک اثر تاریخی ارزشمند در دل کویر است، بلکه نمادی از نیکوکاری و ایمان مردمان گذشته به شمار میرود. امیدواریم با تکمیل مراحل مرمت، این بنا دوباره به حیات خود بازگردد و پذیرای گردشگران و علاقهمندان میراث فرهنگی باشد.