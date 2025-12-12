به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از فیفا، در رده بندی ماه دسامبر ۲۰۲۵ و پس از جام جهانی فیلیپین، تیم ملی ایران با ۱۱۵۷.۱۹ امتیاز و یک رده نزول نسبت به رده بندی قبلی در رده دهم قرار گرفت. ایران همچنان تنها در میان تیم‌های آسیایی پس از ژاپن و تایلند در رده سوم قرار دارد. در این رده بندی تیم برزیل (قهرمان جهان) همچنان در صدر است.

رده بندی ۱۰ تیم برتر زنان جهان به این شرح است:

۱- برزیل ۱۵۱۴.۳۸ امتیاز رده قبلی: اول

۲- اسپانیا ۱۴۱۳.۷۷ دوم

۳- پرتغال ۱۷۳۲.۶۹ سوم

۴- آرژانتین ۱۲۶۸.۷۵ ششم (دو رده صعود)

۵- ایتالیا ۱۲۲۶.۴۸ هفتم (دو رده صعود)

۶- ژاپن ۱۲۱۴.۱۳ پنجم (یک رده نزول)

۷- کلمبیا ۱۲۰۴.۹۶ هشتم (یک رده صعود)

۸- تایلند ۱۱۸۵.۳۱ چهارم (۴ رده نزول)

۹- روسیه ۱۱۶۵.۱۰ دهم (یک رده صعود)

۱۰- ایران ۱۱۵۷.۱۹ نهم (یک رده نزول)