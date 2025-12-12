پخش زنده
امروز: -
تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان در رده بندی جدید تیمهای ملی جهان ۲۰۲۵، به رده دهم نزول کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از فیفا، در رده بندی ماه دسامبر ۲۰۲۵ و پس از جام جهانی فیلیپین، تیم ملی ایران با ۱۱۵۷.۱۹ امتیاز و یک رده نزول نسبت به رده بندی قبلی در رده دهم قرار گرفت. ایران همچنان تنها در میان تیمهای آسیایی پس از ژاپن و تایلند در رده سوم قرار دارد. در این رده بندی تیم برزیل (قهرمان جهان) همچنان در صدر است.
رده بندی ۱۰ تیم برتر زنان جهان به این شرح است:
۱- برزیل ۱۵۱۴.۳۸ امتیاز رده قبلی: اول
۲- اسپانیا ۱۴۱۳.۷۷ دوم
۳- پرتغال ۱۷۳۲.۶۹ سوم
۴- آرژانتین ۱۲۶۸.۷۵ ششم (دو رده صعود)
۵- ایتالیا ۱۲۲۶.۴۸ هفتم (دو رده صعود)
۶- ژاپن ۱۲۱۴.۱۳ پنجم (یک رده نزول)
۷- کلمبیا ۱۲۰۴.۹۶ هشتم (یک رده صعود)
۸- تایلند ۱۱۸۵.۳۱ چهارم (۴ رده نزول)
۹- روسیه ۱۱۶۵.۱۰ دهم (یک رده صعود)
۱۰- ایران ۱۱۵۷.۱۹ نهم (یک رده نزول)