امام جمعه کرمان با تأکید بر نقش ایمان در تقویت ثبات فردی و مقاومت ملی، گفت : ایمان، آرامشبخش و پایه استواری جامعه در برابر چالشهاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجتالاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی با تأکید بر جامعیت دین اسلام و نقش محوری تربیت در آن، اظهار داشت: دین اسلام به عنوان کاملترین دین، همه همت خود را برای تربیت انسان گذاشته است. یکی از محورهای اصلی این تربیت، بعد گرایشی است که پیامبران در طول تاریخ بر آن تأکید داشتهاند تا جامعه را در مسیر خداپسندانه هدایت کنند.
وی ایمان را نقطه مقابل شرک دانست و افزود: اولیای الهی همواره در جهت گسترش توحید و مبارزه با شرک کوشیدهاند. ایمان بهگونهای است که اگر در وجود انسان ریشه بدواند، تمام اعمال و رفتار او را تحت تأثیر قرار میدهد و رنگ و بوی خدایی میبخشد.
امام جمعه کرمان با اشاره به ویژگیهای انسانهای مؤمن تصریح کرد: رفتار و گفتار چنین افرادی، دعوتی به سوی خداست. آنان هم در عمل صالح پیشگامند و هم تسلیم اوامر الهی هستند.
حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی با بیان اینکه ایمان آرامشبخش است، خاطرنشان کرد: ایمان به خدا، گمشده انسان امروز است؛ آرامشی که از ایمان میآید، در برابر اضطرابها میایستد و فرد مؤمن را مطمئن و استوار نگه میدارد.»
وی در ادامه با استناد به آیهای از قرآن کریم گفت: خداوند از نیازها و مشکلات ما آگاه است و به بهترین شکل یاریمان میکند. او حکیم است و زمان و شیوه حل مشکلات را به درستی میداند.
وی در پایان با اشاره به حدیثی از امام صادق(ع) درباره استواری مؤمن، بیان کرد: مؤمن همچون فولاد است؛ اما حتی اگر بارها کشته شود، ایمانش سست نمیگردد و هر روز بر استحکام آن افزوده میشود. ریشه شجاعت مؤمن نیز در همین ایمان ناب به خدا نهفته است.
وی بر نقش ایمان به خدا به عنوان اساس تربیت دینی و منبع آرامش و استواری در زندگی انسان تأکید دارد.
حجتالاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی در ادامه سخنان خود با تأکید بر نقش ایمان در ایجاد ثبات و مقاومت ملی گفت: یکی دیگر از کارکردهای ایمان، ثباتقدم است. در تقابل دو جبهه کفر و ایمان، ایمان موجب قوت قلب و استواری میشود.
وی افزود: هرچه ایمان قویتر باشد، توان مقابله با حوادث سنگین همانگونه که در یک سال اخیر شاهد بودیم بیشتر خواهد بود، کشور ما با اتکا به همین ایمان و با سربلندی از این چالشها عبور کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت روز پژوهش و یادبود ابوریحان بیرونی، دانشمند برجسته ایرانی، اظهار داشت: «ایران با تاریخ درخشان علمی خود، همواره پرورشدهنده بزرگان علم و اندیشه بوده است. پس از انقلاب، حرکت علمی و پژوهشی شتاب بیشتری گرفت و امروز در زمره کشورهای برتر این عرصه قرار داریم. جوانان محقق و مستعد ما میتوانند با ادامه این راه، باعث درخشش هرچه بیشتر ایران در حوزه علم و فناوری شوند.»
حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مقاومت ملی تصریح کرد: مقاومت ملی به معنای ایستادگی در برابر فشارهای سلطهگران است که با هدف کاهش تابآوری کشور انجام میشود. هرچه این ایستادگی قویتر باشد، ملت ایران مأموریت الهی و تاریخی خود را بهتر پیش خواهد برد.
وی افزود: دشمنان بهویژه دنبال تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی ایران هستند و قصد دارند این تمدن کهن و نقش آفرین جهانی را تضعیف کنند. در این شرایط، مسئولیت خواص جامعه، بهویژه اهل قلم و تحلیلگران، برای حفظ انسجام ملی و مقابله با جوسازیهای دشمن بسیار سنگین است. ما باید با ارتقای روزافزون اقتدار ملی، راه پیشرفت و تحقق رسالت تاریخی خود را ادامه دهیم.